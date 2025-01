GP da Bélgica renova contrato com a F-1, mas entrará em rodízio no calendário

O GP da Bélgica estendeu seu contrato com a Fórmula 1, em anúncio feito nesta quarta-feira. No entanto, a tradicional corrida disputada no Circuito de Spa-Francorchamps entrará em sistema de rodízio diante do saturado calendário da competição. Pelo acordo, o GP será realizado no autódromo belga em 2026, 2027, 2029 e 2031, sem provas em 2028 e 2030.

O contrato antigo se encerraria após a disputa do GP deste ano. Após longas negociações e ajustes no circuito, a direção da F-1 chegou a um acordo para mais quatro corridas, sem a presença da prova belga em dois dos próximos seis anos. A categoria não informou qual GP entrará no lugar da corrida em Spa em 2028 e 2030.

Nos últimos anos, o calendário da F-1 vem se tornando inchado, até alcançar o recorde de 24 provas nas temporadas mais recentes. A direção da categoria, no entanto, prevê adicionar mais provas nos próximos anos, com foco no mercado asiático e nos Estados Unidos.

As etapas europeias vêm perdendo espaço na última década, com as saídas dos GPs da Alemanha e da França. O GP da Holanda já definiu que deixará o calendário após 2026. Nos próximos meses, a F-1 deve definir o futuro das corridas que vinham sendo disputados em Ímola, na Itália, e em Barcelona, na Espanha. O contrato da primeira se encerra neste ano, enquanto o vínculo espanhol termina em 2026.

"O Grande Prêmio da Bélgica foi uma das corridas que integraram nosso primeiro Campeonato em 1950, então, ao darmos início ao nosso 75º aniversário, é apropriado que possamos compartilhar as notícias desta importante renovação. Spa-Francorchamps é justamente elogiado por pilotos e fãs como uma das melhores pistas de corrida do mundo e já foi palco de alguns momentos incríveis ao longo de suas muitas temporadas na Fórmula 1", exaltou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

A renovação passou por uma série de mudanças no circuito belga nos últimos meses. O autódromo expandiu sua capacidade para receber mais 10 mil torcedores por dia, com duas novas arquibancadas. Além disso, a gestão do GP belga aderiu às exigências de maior entretenimento e "fan experience", algo considerado prioridade para o comando atual da F-1. No ano passado, o evento recebeu 380 mil torcedores ao longo do fim de semana.

Erguido em 1921, o Circuito de Spa-Francorchamps foi um dos sete autódromos a participar da primeira temporada da F-1, disputada em 1950. No total, o local já recebeu 57 GPs. "Nos últimos anos, o autódromo passou por um trabalho significativo para melhorar as instalações e a experiência geral dos fãs, e gostaria de prestar homenagem ao promotor e ao governo da Valônia por sua dedicação e apoio apaixonado à Fórmula 1 na Bélgica", disse Domenicali.

O traçado, que conta com a famosa curva "Eau Rouge", é o mais longo de todo o calendário atual da F-1, com 7.004 metros. Neste ano, o GP será disputado entre os dias 25 e 27 de julho.