Flamengo é surpreendido pelo Zumbi-AL e corre risco de não classificar à segunda fase da Copinha

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo 23 da Copinha, o Flamengo duelou diante do Zumbi-AL, no Estádio Nogueirão, perdeu por 2 a 1, de virada, e corre risco de não avançar à segunda fase do torneio.

O Flamengo terá que vencer o São Bernardo na última rodada para não depender de outros resultados. Por outro lado, o Zumbi chega dependendo apenas de um empate contra o Cruzeiro-PB para avançar como líder do grupo.

O jogo do Rubro-Negro contra o São Bernardo acontece neste sábado, às 21h45 (de Brasília), novamente no Estádio Nogueirão. No mesmo dia e local, o duelo do Zumbi com o Cruzeiro-PB acontece às 19h30.

O Flamengo iniciou a partida melhor e abriu o placar aos dez minutos. Após jogada de Gustavo, o goleiro se atrapalhou e cortou cruzamento em cima do zagueiro João Gabriel. A bola bateu no jogador e foi para a rede.

O Zumbi empatou aos 32 da etapa inicial. Ruam pegou rebote do goleiro rubro-negro e mandou para o gol.

No segundo tempo, o Zumbi conseguiu a virada aos 30 minutos. Cauã recebeu passe na área e chutou sem chance para o goleiro carioca.

Já nos acréscimos, o Flamengo teve grande chance de empatar. Só que Germano desperdiçou pênalti, cobrando para fora.