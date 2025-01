Flamengo: Allan quer ficar e treina nas férias por retomada após 2024 ruim

Do UOL, no Rio de Janeiro

O volante Allan não teve muito espaço em 2024 e enfrentou duras críticas, mas quer ficar no Flamengo para tentar reescrever a história. O jogador recebeu sondagens de outros clubes, mas, até o momento, deve permanecer.

O que aconteceu

Allan despertou um interesse mais forte do Pumas, do México. Ele também recebeu sondagens de outros clubes, conforme ouviu o UOL, mas nenhuma avançou.

O jogador tem a intenção de permanecer no Fla e cumprir o contrato. Ele tem vínculo até o fim de 2027.

O volante se concentrou em se condicionar fisicamente durante as férias para voltar a ter espaço. Ainda não houve conversas com pessoas do Flamengo para projetar 2025, o que deve acontecer na volta ao CT, mas ele usou os dias de descanso para manter a disciplina nos treinos.

As lesões foram uma questão importante para Allan durante a temporada. Ele foi um dos que mais apresentou problemas físicos ao longo do ano e agora tenta voltar mais forte.

O Flamengo está no mercado por um camisa 5, mas não necessariamente por pensar em não ter Allan. O clube observa a situação de Erick Pulgar, que tem contrato apenas até o final de 2025 e até o momento não sinalizou que deseja renovar. O clube deve buscar um nome mais experiente para o setor.

Allan foi contratado por 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões na época), mas não conseguiu corresponder. Ele cresceu de rendimento em certo momento da passagem de Tite pelo Fla, mas logo perdeu a sequência.

Allan e o elenco se apresentam nesta quarta-feira (8). Eles serão avaliados fisicamente, apresentados à nova estrutura do Flamengo da diretoria de Bap e iniciar os trabalhos com o técnico Filipe Luís.

O Flamengo viaja no dia 10 para os Estados Unidos, onde faz pré-temporada. O time enfrenta o São Paulo no dia 19 e depois retorna ao Brasil.