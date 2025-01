Ferroviária x Santos: veja informações e onde assistir ao jogo da Copinha

Nesta quinta-feira, o Santos encara a Ferroviária em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola no gramado da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), a partir das 19 horas (de Brasília).

O Peixe já está classificado para a segunda fase. O time lidera o grupo 7, com seis pontos, dois a mais que a Ferrinha, que está em segunda. O Tirol está em terceiro, com um. Jaciobá, com zero, aparece na lanterna.

Ou seja, o duelo define quem será o líder da chave. Os Meninos da Vila precisam de apenas um empate para avançarem na ponta.

O Santos vem de uma goleada de 7 a 1 sobre o Jaciobá. Na estreia, a equipe bateu o Tirol por apenas 1 a 0.

"Temos mais um jogo na fase de grupos e queremos terminar na liderança. Sabemos que será o adversário mais difícil da chave, mas estamos bem preparados para buscar os três pontos e assegurar o primeiro lugar", disse o atacante Nadson.

Do outro lado, a Ferroviária goleou o Jaciobá por 8 a 0 e ficou no 0 a 0 com o Tirol.

Onde assistir



O embate terá transmissão da CazeTV. Você também pode acompanhar todas as emoções do duelo no lance a lance da Gazeta Esportiva.