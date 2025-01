Fagner no Cruzeiro pago pelo Corinthians é um negócio absurdo, diz Lavieri

O empréstimo de Fagner ao Cruzeiro com a maior parte do salário pago pelo Corinthians é um negócio absurdo, criticou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte desta quarta (8).

O que eu questiono do Corinthians é a renovação [com Fagner] no meio do ano passado — não faz sentido nenhum. Agora, quatro meses depois da renovação, o Corinthians está emprestando pagando mais da metade do salário.

Se você já sabia que o Fagner não seria útil, não poderia ter renovado com um jogador que já tem idade avançada, que já não fazia uma boa temporada e que já tinha perdido espaço para o Matheuzinho.

Danilo Lavieri

O colunista questionou o planejamento da diretoria do Corinthians, que inclusive busca laterais no mercado.

Isso é uma falta de planejamento absurda.

Não tem como entender, é um negócio realmente absurdo. Ainda mais para um time que está com muitas dívidas, está com problema com o patrocinador, então é realmente surreal que tenha acontecido isso nesse caso do Fagner.

Danilo Lavieri

Casão: Sinal de alerta vermelho ligado para Neymar na Arábia Saudita

Neymar vive uma situação preocupante no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e está com seu futuro em xeque no futebol de alto nível, alertou o colunista Walter Casagrande.

Neymar não foi inscrito na Copa do Rei saudita e também deve seguir fora do campeonato nacional.

Nenhum treinador é louco de ter um jogador do nível técnico do Neymar e não colocar no elenco. O Jorge Jesus está vendo no dia a dia que o Neymar está tendo dificuldade para jogar, senão ele colocaria.

O Neymar tem um dos contratos mais caros do mundo, como você não coloca o cara para jogar? O Jorge Jesus não está sentindo confiança nele pelos treinos, não tem segurança de colocá-lo no time sendo que ele não vai acompanhar o ritmo dos outros.

O sinal de alerta vermelho não é só para o Al-Hilal — é alerta vermelho para o futuro do Neymar no futebol de alto nível.

Voltar ele volta, mas será que volta em alto nível? O Jorge Jesus não está vendo isso, senão ele inscreveria o Neymar e o Neymar seria titular do time dele.

Casagrande

Assista ao comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra