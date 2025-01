Facundo 'estreia' com gol no Palmeiras e diz: 'Vamos conseguir coisas boas'

Facundo Torres balançou as redes em seu primeiro treino com a camisa do Palmeiras. O atacante, primeiro reforço alviverde para 2025, se destacou na atividade e falou ao canal oficial do clube sobre suas expectativas para a temporada.

O que aconteceu

A TV Palmeiras exibiu dois gols marcados pelo uruguaio no treinamento realizado na Academia de Futebol. Em ambos os lances, ele finalizou com a perna esquerda.

Facundo falou ao canal do clube depois da atividade. Ele não escondeu a ansiedade e reforçou a animação ao prometer "coisas boas" ao torcedor.

Muito contente. Estava ansioso para poder começar. Espero que 2025 seja um grande ano. Muito feliz por estar aqui. Meus companheiros me receberam de um jeito espetacular. Primeiro, eu falei com Piquerez, que é meu amigo, depois falei com todo mundo. A verdade é que o Palmeiras tem um grupo incrível e vamos conseguir coisas boas Facundo Torres à TV Palmeiras

Assista aos gols