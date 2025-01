Ex-número 1 do mundo faz elogios a João Fonseca: 'Ele vai ser um problema para muitas pessoas'

O tenista João Fonseca recebeu elogios do norte-americano Andy Roddick, ex-número um do mundo. Ele se aposentou do circuito da ATP no ano de 2012. O campeão do US Open de 2003 se mostrou impressionado com a joia do tênis brasileiro. Segundo Roddick, Fonseca deve ter um grande futuro pela frente.

"Eu quero dizer que (João) Fonseca, que ganhou o Next Gen Finals, aquele garoto é 'malvadão'. Ele vai ser um problema para muitas pessoas no circuito", disse Andy Roddick em seu podcast "Served".

No último final de semana, o australiano Nick Kyrgios, que retornou ao circuito na semana passada, no Torneio de Brisbane, já tinha feito diversos elogios ao brasileiro. "Com certeza vai ser uma estrela dentro dos próximos cinco anos", previu.

No mês passado, João Fonseca sagrou-se campeão do Torneio Next Gen, sendo o primeiro tenista sul-americano a erguer o troféu da competição. E, no fim de semana passado, foi campeão do Challenger de Camberra, na Austrália.

Nesta semana, ele ampliou sua série invicta para 12 jogos ao vencer suas duas primeiras partidas no qualifying do Aberto da Austrália. Ele só precisa de mais uma vitória para entrar na chave principal, o que marcaria sua estreia num Grand Slam entre os profissionais.