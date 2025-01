Como pai de Endrick auxilia gestão de adversário do Flamengo na Copinha

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Adversário do Flamengo na segunda rodada da fase de grupos da Copinha, o Zumbi, de Alagoas, tem na gestão a participação de Douglas Ramos, pai de Endrick, ex-Palmeiras e hoje no Real Madrid, da Espanha. O duelo acontece às 21h30 desta quarta-feira (8).

Douglas Ramos veio conhecer o clube, se encantou pela cidade de União dos Palmares, pela história do Zumbi, e abraçou o projeto Djair Lucena, presidente do Zumbi

O que aconteceu

Douglas Ramos auxilia o Zumbi na busca por investidores. Ele é um dos sócios da DSA, empresa que gerencia a carreira de jogadores.

O pai de Endrick está em São Paulo e acompanha a campanha de perto. A relação do Zumbi com a DSA começou na Copinha de 2023.

Djair Lucena, Adriano Ribeiro (de preto) e Douglas Ramos, pai de Endrick, no Zumbi-AL Imagem: Izidoro Fotografia

"O clube tem relacionamento com outros representantes de atletas, mas com a DSA foi diferente. Criamos uma relação de trabalho muito boa, acreditamos que a evolução do atleta vai além do talento", disse Djair.

O Adriano Ribeiro [um dos sócios da DSA] conheceu as dependências e o trabalho do clube, e hoje auxilia na gestão de mercado e intermediação de negócios. O Douglas Ramos busca captar investidores. Nosso interesse é em captar recursos para investir no clube e nas condições de trabalho Djair Lucena

Atualmente, o maior investidor do clube é a prefeitura de União dos Palmares. O Zumbi retomou as atividades em 2017, durante a gestão de Kil de Freitas, e tem o apoio do prefeito recém-eleito Júnior Menezes, que foi o candidato da situação.

Zumbi é um clube que eu conheci há pouco tempo. Fui à cidade, conheci a história. Faço aniversário no dia 20 de novembro, Dia das Consciência Negra, na morte de Zumbi, e me identifiquei muito com a cidade e com o time. Tenho uma empresa chamada DSA, que faz gestão de atletas, e estamos apoiando o Zumbi. Gravem esse nome porque esse clube vai fazer muita coisa grande. É uma cidade maravilhosa, um clube totalmente diferente. Só quem ajuda é a prefeitura e, com os poucos recursos, já estamos mostrando os frutos. Representar o Zumbi, para mim, é uma honra Douglas Ramos, à CazéTV

O Zumbi enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (8). As duas equipes têm três pontos e disputam a liderança do Grupo 23 da competição.

"É um duelo importante. O Zumbi sabe da visibilidade que um clube do tamanho do Flamengo traz para os adversários. Com muito respeito, vamos mostrar nosso trabalho e lutar para fazer um bom jogo. Tomara que também ajude a projetar um clube e que possam aparecer novos apoiadores", afirmou o mandatário do clube alagoano.

Elenco do Zumbi na Copinha 2025 Imagem: Izidoro Fotografia

Quem vencer o duelo em Mogi das Cruzes se aproxima da vaga na segunda fase. "A projeção é tentar a classificação. Sabemos da dificuldade, mas nos preparamos bem para a competição."

O próprio Flamengo já contratou um jovem destaque do Zumbi na Copinha. Em 2023, o Rubro-Negro acertou com o atacante Victor Silva. O jogador foi autor de um gol e uma assistência e ajudou o clube alagoano a ser a zebra do Grupo 12 daquela edição do torneio — avançou ao lado do Corinthians. Atualmente, ele está na Ferroviária.

No profissional, o Zumbi disputa a segunda divisão de Alagoas. O clube também vai disputar a Copa Alagoas nesta temporada.

Endrick foi craque da Copinha

Joia do Palmeiras e hoje no Real Madrid, da Espanha, Endrick já foi eleito craque da Copinha. Ele recebeu o prêmio em 2022, ano em que ajudou o Alviverde a conquistar o então título inédito.

Acho que toda criança quer ser jogador de futebol, e todo jogador de base gostaria de estar na Copinha. Aqui é um celeiro, é a oportunidade de todos para mostrar talento e tirar as famílias da necessidade. Eu venho da necessidade e eles também, é a chance que eles têm de ajudar a família, dar algo melhor à família. [Copinha] Não fez só com Endrick, como com outros atletas, e vai fazer com os atletas do Zumbi. E vamos fazer história Douglas Ramos, à CazéTV

Endrick estreou no profissional do Palmeiras em outubro de 2022, aos 16 anos. No Alviverde, ele conquistou os Brasileiros de 2022 e 2023.

O jovem se consolidou como a maior venda do futebol brasileiro, como publicado por PVC, colunista do UOL. A transação com o Real Madrid foi fechada em dezembro de 2022, e a operação, com bônus e tributos, será de 72 milhões de euros. O valor é maior que o divulgado à época da venda de Neymar para o Barcelona, também da Espanha, e do que se tem certeza que os catalães desembolsaram pelo mais caro jogador da história - Neymar custou 222 milhões de euros ao Paris Saint-Germain.