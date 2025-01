Cuca se mostra motivado e diz que ajudará Bernard a se reencontrar no Atlético-MG

Nesta quarta-feira, o técnico Cuca falou sobre sua grande motivação em treinar o Atlético-MG pela quarta vez na carreira. O ídolo do clube ainda afirmou que ajudará Bernard a se reencontrar dentro de campo, já que o atacante não teve boas atuações desde o retorno ao Galo.

"Estou muito motivado em fazer um grande trabalho, grandes campanhas nos campeonatos que iremos disputar. Estou esperançoso de montar uma equipe forte", disse à Galo TV.

"O Bernard, engraçado, ele era lateral direito. Então ele virou ponta esquerda, e ele fazia muita diagonal. E o Ronaldinho só pifava ele. Era gostoso de ver. É entender o processo do Bernard, tanto tempo fora, a maneira que ele está jogando. Como ele vai se sentir melhor. É ajudar o jogador para que ele coloque todo o potencial dele à disposição. Lógico que, nesse ano, não foi o esperado. Mas nós temos a esperança de que faça um grande ano junto com os demais", falou.

O técnico ainda destacou a competitividade que vai impor no Galo.

"É o meu jeito, aqui no Galo, nos outros lugares também. Tenho conversado com a diretoria, eles estão bem dispostos a ajudar a gente a fazer o nosso time a ficar mais fortalecido. O torcedor pode confiar que iremos ter um time altamente competitivo em todas as frentes", finalizou.