Craque do Brasileirão, Luiz Henrique pode deixar Botafogo para voltar à Europa

O atacante Luiz Henrique pode deixar o Botafogo nesta janela de transferências. O atleta, de 24 anos, foi destaque do clube carioca durante a temporada de 2024 e recebeu ofertas da Fiorentina, equipe italiana, e de dois clubes da Premier League.

Após o Mundial de Clubes, Luiz Henrique demonstrou interesse em sair do Brasil. O principal interessado era o Lyon, da França, que também pertence ao Eagle Football, conglomerado pertencente a John Textor. Porém, o clube francês vive difícil situação financeira, proibido de contratar e precisando arrumar suas finanças até 3 de fevereiro para não sofrer um rebaixamento automático.

As ofertas por Luiz Henrique agradam John Textor, e o atacante pode escolher para onde quer ir. No atual momento, espera-se que Luiz Henrique deixe a rede do Eagle Football.

Luiz Henrique chegou ao Botafogo no início de 2024 por 16 milhões de euros (cerca de R$106,6 milhões, na época), vindo do Real Betis da Espanha. Com 55 jogos no Fogão, marcou 12 gols e deu seis assistências, sendo destaque nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

O desempenho de destaque com a camisa do Botafogo também levou Luiz Henrique à Seleção Brasileira. No ano passado, o atacante foi convocado pelo técnico Dorival Júnior e aproveitou as oportunidades recebidas, marcando dois gols em seis jogos com a Amarelinha.