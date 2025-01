Corinthians se reapresenta sem reforços, mas segue atento ao mercado e prioriza defesa

Está dada a largada da temporada 2025 no Corinthians. O clube se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na última terça-feira e deu início ao período de pré-temporada, mas um fator chamou atenção: o grupo que voltou aos treinos é o mesmo do ano passado.

O Timão não apresentou nenhum reforço, até o momento. Houve somente saídas. Caetano, Fagner, Matheus Araújo, Ruan Oliveira e Pedro Henrique deixaram o time do Parque São Jorge.

Entretanto, isso não quer dizer que o Corinthians não fará contratações nesta janela. A diretoria alvinegra está atenta ao mercado e prioriza reforços para o setor defensivo.

A ideia do Timão é contratar pelo menos dois zagueiros. O clube também avalia reforçar a lateral-direita após a saída de Fagner para o Cruzeiro.

A prioridade do Corinthians é manter a mesma base do plantel de 2024. A diretoria entende que qualificou o time na janela do meio do ano passado, quando chegaram jogadores como André Ramalho, José Martínez e Memphis Depay, e busca apenas reforços pontuais.

A diretoria também se preocupa em não perder jogadores nesta janela. Em paralelo a isso, faz consultas e sondagens, mas não conseguiu avançar com nenhum atleta.

O nome do meio-campista francês Paul Pogba foi muito especulado nas últimas semanas. O Timão, no entanto, nega qualquer negociação com o astro, que é amigo de Memphis Depay.

À espera de reforços, a comissão técnica de Ramón Díaz terá mais oito dias para preparar o time para a estreia contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O duelo está agendado para o dia 16, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid.