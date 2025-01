Copinha: dia 7 tem estádio dos pênaltis, gol de Boca e 'Zidane'

A Copinha 2025 chegou ao seu sétimo dia nesta quarta-feira (8) e os jogos espalhados pelo estado de São Paulo contaram com fatos e lances curiosos.

Destaques do dia

Estádio dos pênaltis. A Rua Javari, em São Paulo, foi o palco de seis pênaltis marcados em dois jogos. O Juventus venceu a Portuguesa Santista por 5 a 0 com três gols da marca da cal, e o Ceará bateu o Trindade-GO por 3 a 0 com resultado construído em três penalidades.

Gol de Boca. O Carajás-PA abriu o placar contra o Ituano com gol de Boca. Sim, Boca, camisa 7 da equipe paraense, e não a parte do corpo humano. O atacante aproveitou sobra no lado esquerdo da área e bateu tirando do goleiro adversário. O resultado final, no entanto, foi ruim para o Carajás, que levou a virada e perdeu por 2 a 1.

Gol à la Zidane. Dedé marcou o terceiro dos cinco gols da vitória do Sport sobre o Boavista-RJ com estilo. O camisa teve pênalti para cobrar e repetiu o gesto de Zidane na final da Copa do Mundo de 2006: deu uma cavadinha e saiu para a festa.

Trapalhada em gol do Cruzeiro. Jhosefer pressionou saída de bola do goleiro Giovani e se deu bem para marcar o segundo gol do Cruzeiro na vitória sobre o São Carlos por 2 a 0. Ele viu o camisa 1 adversário chutar contra o seu corpo e só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Pênalti esquisitão. O Referência-SP venceu o Cascavel-PR com um pênalti bizarro. Vitor Hugo, do time paranaense, cortou cruzamento rasteiro e, ao tentar sair jogando, adiantou demais a bola. Pedro Henrique, do time paulista, chegou antes na bola e foi atingido pelo adversário. Na cobrança, Lucca marcou o gol da vitória.

Veja alguns lances

Gol de Boca, do Carajás-PA

GOL DO CARAJÁS



Ituano 0x1 Carajás



⚽ Boca



🏆 2° Rodada, Grupo 25 - Copinha 2025

📺 Paulistão pic.twitter.com/MGIubHuij7 -- Futeboleiros (@futteboleiros) January 8, 2025

Gol de Dedé, do Sport

Que frieza Dedé! 🥶🥶🥶



Sport 3-0 pic.twitter.com/MhHyIPSPlp -- Sport Transfers (@SportTransfers_) January 8, 2025

Gol de Jhosefer, do Cruzeiro

São Carlos 0x2 Cruzeiro



⚽️ Jhosefer

🥾 Goleirão



🏆 Copinha | última rodada | Grupo 13



pic.twitter.com/NlYTdEGTVS -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 8, 2025

Resultados do 7° dia