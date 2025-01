Com reforços, elenco do Corinthians feminino se apresenta para a temporada de 2025

O elenco do Corinthians feminino se apresentou na manhã desta quarta-feira para a temporada de 2025. Os trabalhos no CT contaram com a presença dos reforços do Timão, que busca manter sua hegemonia nacional na modalidade.

O Corinthians anunciou, até o momento, a chegada de Andressa Alves, Leticia Teles, Juliana Passari, Juliete, Dayana Rodriguez, Ariel, Thais Regina e Letícia Monteiro. Por outro lado, deixaram o clube Isabela, Ju Ferreira, Fernanda, Carol Tavares, Millene, Mary Camilo, Jheniffer, Yasmin e Gabi Portilho.

Nesse primeiro dia de pré-temporada, as atletas realizaram avaliações com a equipe de fisioterapia e trabalharam na parte interna em períodos diferentes.

Dia de avaliações para todo o elenco ?? Voltamos cheios de alegria para esse 2025 ? ?- Rodrigo Gazzanel/Corinthians pic.twitter.com/MXivJ0dGGb ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) January 8, 2025

Ainda não se sabe quando e contra quem o Corinthians vai estrear na temporada, já que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não divulgou o calendário do futebol feminino para 2025.

Na última temporada, o Corinthians se sagrou campeão da Supercopa, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O ano, porém, terminou com um "sabor amargo", já que a equipe foi vice-campeã paulista diante do rival Palmeiras.