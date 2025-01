Com dois de Di María, Benfica bate o Braga e avança à final da Copa da Liga Portuguesa

O Benfica está na final da Copa da Liga Portuguesa. Nesta quarta-feira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a equipe venceu o Braga por 3 a 0, pela semifinal do torneio. O argentino Ángel Di María balançou a rede duas vezes, enquanto Carreras anotou o outro gol do time mandante.

Agora, o Benfica enfrentará o Sporting na grande decisão da Copa da Liga Portuguesa. O adversário garantiu a vaga na final na última terça-feira, após bater o Porto por 1 a 0. Do outro lado, o Braga sofreu a primeira eliminação da temporada. A equipe segue viva no Campeonato Português, na Copa de Portugal e na Liga Europa.

A Copa de Portugal, inclusive, é a próxima competição no calendário de ambos os times. Pelas oitavas de final do torneio, o Benfica encara o Farense, na terça-feira, enquanto o Braga duela contra o Lusitano, na quarta-feira.

O Benfica construiu a vitória no primeiro tempo. Aos 26 minutos, Di María recebeu na direita e tabelou com Tomás Araújo. O argentino limpou a marcação na área, cortou para o pé esquerdo e bateu no canto do goleiro, que nada pôde fazer.

Logo depois, aos 27, veio o segundo gol. Kokçu abriu na esquerda para Carreras. O lateral driblou o adversário e bateu de canhota para ampliar o marcador a favor do Benfica.

E o time mandante não parou por aí. Ainda na etapa inicial, aos 36, Pavlidis aproveitou vacilo da defesa do Braga, disparou em contra-ataque pela esquerda e cruzou a meia altura para Di María. O argentino, com extrema categoria, tocou de primeira com o pé esquerdo e marcou o terceiro gol do Benfica.

O Benfica tirou o pé no segundo tempo e não marcou mais gols. Do outro lado, tudo dava errado. Aos 33 minutos, após revisão no VAR, o árbitro expulsou o zagueiro Jónatas, que havia acabado entrar no jogo, por uma entrada forte no tornozelo de Carreras. O Braga ficou com a menos, e o time mandante seguiu controlando a partida até o apito final.