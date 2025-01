Clube formador de Tiquinho Soares, CSP confirma transferência do atacante ao Santos

Nesta terça-feira, por meio das redes sociais, o CSP, clube formador de Tiquinho Soares, confirmou a transferência do atacante do Botafogo ao Santos. Nenhum dos dois clubes alvinegros ainda oficializou o negócio.

"É do Santos. Que Deus te abençoe nesse novo clube, Tiquinho", escreveu o time paraibano, através de uma postagem no Instagram.

Foto: Reprodução

O atacante está com 33 anos e faz parte do elenco do Botafogo desde setembro de 2022. Tiquinho soma 121 partidas com a camisa alvinegra, sendo 92 como titular, com 44 gols e 17 assistências. Além disso, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ambos em 2024.

O atleta era titular absoluto do ataque botafoguense até julho, quando Igor Jesus foi contratado. O reforço acabou assumindo o posto e virando figurinha carimbada entre os 11 iniciais do Glorioso.

Assim, o alvo santista perdeu espaço e passou a ser usado como uma espécie de 12º jogador. Com isso, teve uma queda nos números. Nos últimos 23 embates, ele balançou as redes apenas uma vez.

Tiquinho Soares também soma passagens por Olympiacos, da Grécia, Tianjin Teda, da China, Porto, Vitória de Guimarães e Nacional, os três de Portugal.

De volta à Série A, o Santos quer montar um time competitivo para fazer uma boa temporada em 2025. O clube irá disputar Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos no começo de janeiro.