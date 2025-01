Após ter site hackeado, Criciúma anuncia contratação de Pogba

Nesta terça-feira, após ter seu site tomado por hackers, o Criciúma anunciou a contratação do meio-campista Paul Pogba. No texto, os responsáveis pela postagem ainda trataram como "uma das negociações mais surpreendentes do futebol brasileiro".

"Em uma das negociações mais surpreendentes do futebol brasileiro, o Criciúma Esporte Clube tem o prazer de anunciar a contratação do francês Paul Pogba", dizia a nota, que saiu do ar pouco tempo depois.

Obrigado torcedor por nunca nos abandonar. ?? O apoio de vocês é fundamental para nós nos reerguermos e voltarmos ainda mais fortes. ?? Seguimos juntos, onde o Tigre estiver! ?? pic.twitter.com/k7I8WvCLvA ? Criciúma E.C. ? (@CriciumaEC) December 9, 2024

Recentemente, Pogba teve seu nome vinculado a outro clube do futebol brasileiro, o Corinthians. No entanto, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, abriu o jogo sobre a chance do meio-campista reforçar o clube paulista em 2025. O dirigente tratou o tema com muita cautela e disse que não há "nada conversado" entre clube e jogador.

Fabinho comentou que Memphis Depay é amigo de Pogba e fala com o francês sobre o Timão, mas em nenhum momento a diretoria abriu negociação para contar com o atleta. Questionado se a cúpula corinthiana teve acesso à pedida salarial do francês, o dirigente reforçou que isso sequer foi debatido internamente.

O executivo disse que a ideia do Corinthians é trazer jogadores pontuais, em sintonia com o que entende a comissão técnica. O clube interpreta que já preencheu várias lacunas importantes na segunda janela de transferências de 2024, com a contratação de nomes como Memphis, André Carrillo, André Ramalho, Hugo Souza e Talles Magno.