Amanda Ribas explica como deixou bodybuilder Julio Balestrin com olho roxo

A técnica supera a força bruta. Esse pensamento, bastante comum dentro do mundo das artes marciais, foi mais uma vez comprovado em outubro do ano passado, quando a lutadora do UFC Amanda Ribas - top 10 no peso-palha (52 kg) e no peso-mosca (57 kg) da organização - deixou o 'bodybuilder' Julio Balestrin com um olho roxo após uma inocente brincadeira na academia. O vídeo do ocorrido rapidamente viralizou na internet e agora, alguns meses depois, a atleta de Varginha (MG) explicou o que aconteceu, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.

Tudo começou com o período em que a lutadora se viu sem compromissos agendados no Ultimate. Com tempo livre, a mineira desembarcou em São Paulo (SP) para estrear como comentarista do UFC Fight Pass Brasil e, de quebra, conhecer alguns influenciadores de sucesso na internet, como é o caso de Julio Balestrin.

Durante uma troca de experiências, o bodybuilder comandou um treino de musculação para a atleta do UFC e a lutadora se propôs a ensinar o gigante, de quase 1.90m e mais de 100 kg - aproximadamente o dobro do peso da mineira -, alguns movimentos do MMA. Oriunda do judô, Amanda aplicou uma queda no influenciador, que não soube cair e acabou com o olho machucado.

"Ele deu um treininho para mim de musculação que foi muito bom e eu meio que dei um treininho para ele de luta. A única coisa que eu perguntei no começo foi: sabe fazer rolamento? Aí ele: 'Ah, não sei o que, sei...'. Beleza. Só que na queda, quando não controla direito, às vezes bate né? Ficou roxo (risos). No momento ali, a gente não sabe direito (o que bateu no olho dele). Não tem como, a técnica executada no tempo certo - pode ser grande, baixo, mais pesado, mais leve - a técnica sempre funciona. Foi certinho ali, pegou o peso dele (para aplicar a queda)", contou Amanda.

Adversária mais gabaritada

Neste sábado (11), Amanda Ribas terá pela frente uma adversária muito mais gabaritada do que o bodybuilder Julio Balestrin. Na luta principal do UFC Vegas 101, a mineira medirá forças com a compatriota Mackenzie Dern, que ocupa a 6ª colocação no ranking peso-palha da entidade, dois degraus acima de 'Amandinha'.

O combate marcará o reencontro entre as duas, que já se enfrentaram no passado. Em outubro de 2019, Amanda derrotou Mackenzie no UFC Tampa, por decisão unânime dos juízes. Resta saber quem levará a melhor nesta revanche.

