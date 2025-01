Allan se juntará a quarteto do sub-20 "anunciado" por Abel para reforçar o profissional do Palmeiras

O Palmeiras tem mais um "reforço" garantido para a temporada, e é da casa. Depois da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Allan passará a integrar o time comandado pelo técnico Abel Ferreira. O jogador de 20 anos não terá mais idade para atuar pelo sub-20 e trabalhará com os profissionais.

Assim, o Verdão ampliou a lista de reforços caseiros. No fim da última temporada, Abel anunciou as promoções do zagueiro Benedetti, dos meio-campistas Figueiredo e Thalys do atacante Luighi. O quarteto, porém, seguirá disponível para o sub-20.

Allan está no Palmeiras desde 2019. Pelo sub-20, o atleta tem 79 jogos e 24 gols. Canhoto, o jogador pode atuar tanto como meia, como atacante. Nesta Copinha, foi titular nos dois jogos disputados pela primeira fase até o momento.

Com exceção de Allan, as Crias da Academia farão parte do grupo de apoio ao elenco profissional e poderão treinar e disputar jogos tanto pelo sub-20 quanto pelo time principal. Em 2024, desses citados, Benedetti e Luighi foram relacionados para algum jogo do Verdão. Este último inclusive já marcou até gol.

Na última terça-feira, todos eles compareceram à Academia de Futebol, um dia depois da goleada sobre o Santa Cruz-AC, pela Copinha, e passaram por exames médicos e testes físicos junto com o elenco, que deu início à pré-temporada de 2025.

Para esta temporada, o Palmeiras tem dois reforços confirmados: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, que chegaram do Orlando City e Atlético-MG, respectivamente.