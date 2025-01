Alex Poatan e Caio Borralho protagonizam sessão de sparring na Fighting Nerds; veja

Dois dos maiores nomes do MMA nacional na atualidade, Alex Poatan e Caio Borralho se juntaram para fazer uma sessão de sparring enquanto ainda não possuem novo compromisso no UFC agendado. O registro em vídeo do treino realizado pelo campeão meio-pesado (93 kg) e o top 10 dos pesos-médios (84 kg) do Ultimate foi compartilhado nas redes sociais por ambos (veja abaixo ou clique aqui).

O sparring ocorreu na academia da equipe 'Fighting Nerds', que tem em Borralho seu principal expoente, em São Paulo (SP), sob os olhares do treinador Pablo Sucupira, líder do time. Mesmo sem a mesma intensidade de uma luta de verdade, por motivos óbvios, o treinamento serviu para mostrar o porquê Alex e Caio fazem parte da elite do esporte.

Com movimentações inteligentes, esquivas, preparação de golpes e precisão nos ataques, Poatan e Borralho mostraram a "beleza da violência", como o próprio campeão chamou na sua publicação nas redes sociais. Ao final, o campeão ainda aproveitou para passar algumas dicas para os membros da equipe Fighting Nerds (veja abaixo ou clique aqui).

Próximas lutas de Poatan e Borralho

Por enquanto, Alex Poatan e Caio Borralho seguem sem nova luta marcada pelo UFC. A expectativa é que o campeão dos meio-pesados coloque seu cinturão em jogo contra Magomed Ankalaev. Porém, há também a possibilidade do striker paulista se aventurar na divisão de cima, dos pesos-pesados, contra um adversário do topo do ranking.

Por sua vez, Borralho foi preterido pelo UFC como próximo oponente do ex-campeão Israel Adesanya, que era seu principal alvo no momento. Assim, com poucas opções viáveis disponíveis, o maranhense cogitou inclusive subir para a divisão até 93 kg, dominada por Poatan, para uma experiência contra um rival ranqueado.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Alex "Poatan" Pereira (@alexpoatanpereira)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por The Fighting Nerds (@fightingnerds)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)