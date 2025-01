Acertado com o Bahia, Nestor se despede do São Paulo: 'Orgulho de ser Made in Cotia'

O meio-campista Rodrigo Nestor se despediu do São Paulo, nesta quarta-feira (8), por meio das suas redes sociais. Perto de ser anunciado pelo Bahia, ele destacou seu orgulho de ser formado em Cotia e comemorou o fato de ter escrito sua história pelo clube.

"Chegou o dia de me despedir da minha casa. Com o peito cheio de amor, levo comigo o orgulho de ser Made in Cotia e a satisfação de ter cumprido a promessa que fiz a mim mesmo lá atrás: nós escrevemos história, São Paulo! Juntos, nós conseguimos! Obrigado por tudo, família tricolor", publicou.

Nestor será emprestado ao Bahia por uma temporada. O Tricolor de Aço pagará cerca de 1,5 milhão de euros para ter o jogador (R$ 9,4 milhões). O acordo ainda prevê opção de compra em definitivo a partir de metas estabelecidas.

No Bahia, o atleta de 24 anos voltará a trabalhar com Rogério Ceni, técnico com o qual viveu bom momento pelo São Paulo. O meia desembarcou em Salvador na última segunda-feira e, na terça, passou por exames médicos.

Revelado nas categorias de base do clube paulista, em Cotia, Rodrigo Nestor vem de uma temporada tímida. O atleta, que iniciou 2024 afastado por uma lesão no joelho, fez 38 jogos, sendo apenas 13 como titular, além de um gol e duas assistências.

Já em 2023, Nestor viveu seu auge com a camisa do São Paulo. Antes criticado pela torcida, ele anotou o gol do título da Copa do Brasil, em cima do Flamengo, e tornou-se figura querida entre os tricolores.

No total, o meio-campista disputou 219 partidas pela equipe do Morumbis. Foram 12 bolas na redes e 26 passes para gols.

Veja o texto de despedida de Nestor

"Desde o dia em que pisei em Cotia pela primeira vez, meu grande sonho era escrever história pelo São Paulo. Tinha como ser diferente? Eu acho que o jogador que tem o privilégio de vestir essa camisa por um dia só que seja e não sente os seus olhos brilharem está na profissão errada. Então imagina eu, que tive a sorte de vesti-la por 11 anos...

Em tanto tempo, o ambiente de trabalho acaba se tornando também a sua casa. O que era 'só' um sonho vira um grande objetivo, com metas traçadas para cada ano, e você aprende que tem de ser resiliente, persistente e matar um leão por dia para honrar a chance que tem de representar um gigante e transformar seu sonho em realidade. Hoje eu sei que ter sentido o azedo das lágrimas todas as vezes que as coisas não saíram como esperado foi exatamente o que me permitiu saborear e valorizar plenamente cada vitória que veio depois.

E, graças a Deus e ao trabalho meu e de muita gente muito boa no que faz, não foram poucas as vitórias conquistadas nesse tempo! Os títulos e os gols são muito importantes sim, mas não resumem o sentimento puro que aquele garoto que chegou ao CFA Laudo Natel mais de uma década atrás criou pelas três cores que mudaram a sua vida e a da sua família, pelos grandes amigos que fez e pelos dias maravilhosos que viveu com essa camisa.

Chegou o dia de me despedir da minha casa. Com o peito cheio de amor, levo comigo o orgulho de ser Made in Cotia e a satisfação de ter cumprido a promessa que fiz a mim mesmo lá atrás: nós escrevemos história, São Paulo! Juntos, nós conseguimos! Obrigado por tudo, família tricolor."