Zumbi x Flamengo: veja informações e onde assistir ao duelo pela Copinha

Zumbi e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, pela segunda rodada da Copinha. A bola rola para o duelo a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: O jogo será transmitido pelo Sportv, mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

? Mogi das Cruzes, SP É só a gente olhar pro lado, que vocês estarão por lá! A Nação chegou juntinho pra torcer pelo Mengão e pelos nossos #GarotosDoNinho no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes! Foi só o primeiro jogo. Vamos juntos e por mais! ??? ?: Victor Baetas/CRF... pic.twitter.com/ZFDsuBtiky ? Flamengo (@Flamengo) January 6, 2025

O confronto é direto pela liderança do Grupo 23. Flamengo e Zumbi venceram na estreia, mas os cariocas estão a frente nos critérios de desempate. Ambas as equipes possuem três pontos conquistados. Com isso, quem vencer pode terminar a rodada já classificado para a próxima fase da Copinha.

O Flamengo goleou por 5 a 0 o Cruzeiro-PB na estreia. Felipe, Pedro, Douglas, Antonio e Ryan marcaram os gols da goleada rubro-negra. O time carioca, tetracampeão, busca se tornar o segundo clube com mais títulos da Copinha.

Do outro lado, o Zumbi superou o EC São Bernardo por 2 a 0, com gols de Cauã e Layan. A equipe alagoana busca surpreender o Flamengo para conquistar uma vaga na próxima fase do torneio.

Na outra partida da chave, EC São Bernardo e Cruzeiro-PB buscam os primeiros pontos na competição. As equipes também se enfrentam nesta quarta-feira, mas mais cedo. A bola rola para o confronto a partir das 19h15, no mesmo local.