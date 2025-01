Copinha: Vasco só empata com Canaã e decide classificação na última rodada

O Vasco voltou a decepcionar e empatou em 0 a 0 com o Canaã-DF, nesta terça-feira (7), no Estádio Nicolau Alayon, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha. Com o resultado, os cariocas ficaram em situação delicada no grupo 32.

Assim como na estreia, os vascaínos tiveram atuação irregular. O time pouco produziu no setor ofensivo. O Canaã aproveitou os espaços dados pelo Vasco e chegou a levar perigo para o goleiro Philipe Gabriel.

Com o resultado, Vasco e Canaã chegaram a dois pontos na classificação e estão empatados na vice-liderança da chave. O líder é o XV de Piracicaba-SP, que venceu por 1 a 0 o Nacional-SP na abertura da rodada.

Na última rodada, os cariocas precisam vencer o Nacional para se classificar na Copinha. Se empatar, o Vasco vai depender do resultado da outra partida do grupo. A bola rola nesta sexta-feira (10), novamente no Estádio Nicolau Alayon. No mesmo dia e local, o Canaã duela com o XV de Piracicaba. O jogo começa às 12h45.