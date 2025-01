Vasco confirma contratação de Tchê Tchê, ex-Botafogo

O Vasco anunciou seu primeiro reforço para a temporada 2025. Trata-se do meio-campista Tchê Tchê, que estava justamente no rival Botafogo. O jogador de 32 anos, que vem no embalo dos títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão, chegou ao clube cruzmaltino sem custos.

O volante assinou contrato por duas temporadas, até dezembro de 2026. A data de sua apresentação oficial ainda não foi definida. "Fala torcida vascaína, estou muito feliz por estar aqui. E vamos juntos para 2025", declarou o jogador, em rápido vídeo publicado pelas redes sociais do seu novo clube.

"A história fala por si só o que é essa camisa. A gente vai trabalhar arduamente todos os dias para conquistar títulos e dar alegria aos torcedores. Tem valores que são inegociáveis, como correr, se empenhar, deixar tudo que for possível dentro do campo", afirmou o reforço.

Tchê Tchê chega ao Vasco com um currículo recheado de títulos, conquistados por clubes, como Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, além do Botafogo. No total, ele soma quatro troféus do Brasileirão (2016, 2018, 2021 e 2024), um da Copa do Brasil (2021), um da Supercopa do Brasil (2022) e um da Super Taça Ucraniana (2018), além da Copa Libertadores (2024). Em nível Estadual, ele somou três taças: um Campeonato Paulista (2021) e dois Campeonatos Mineiros (2021 e 2022).

No Vasco, o volante vai reforçar o setor de meio-campo, que já conta com Hugo Moura, Mateus Carvalho, Paulinho, Jair, Sforza, Souza, Coutinho, Payet, Estrella, JP e Alex Teixeira.