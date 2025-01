São Paulo fecha contratação de Enzo Díaz; Hernan explica chegada ao Brasil

O São Paulo fechou a contratação do lateral esquerdo Enzo Díaz junto ao River Plate, da Argentina, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Tem aperto de mão já e ele está a caminho. Não me falaram o horário do voo, mas me disseram que era hoje à tarde. Se ele não estiver no voo, deve estar a caminho do aeroporto na Argentina.

Ele é esperado para hoje à noite em São Paulo e amanhã já embarca com a delegação para a pré-temporada nos EUA. E aí ele faz exame, assina contrato, aquela coisa toda.

André Hernan

O colunista explicou que Enzo vai assinar por uma temporada com o Tricolor e chega para preencher a lacuna na lateral esquerda.

Será um ano de contrato, com cláusula de compra no final.

A ideia do São Paulo é ter o Enzo Díaz até a chegada do Wendell. Se não conseguir a liberação junto ao Porto, já tem um jogador que tem nome e experiência para suprir a necessidade na lateral esquerda.

André Hernan

O São Paulo assinou um pré-contrato com Wendell, do Porto, mas o clube português faz jogo duro para liberar o lateral seis meses antes do fim do contrato e pede uma compensação financeira.

Até que a "novela" se defina, Luis Zubeldía já pode contar com Enzo Díaz para a posição no Tricolor.

