São Paulo faz 3 gols em 11 minutos, goleia Picos-PI e garante vaga antecipada na Copinha

Sem sustos, assim foi mais um jogo do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela segunda rodada do Grupo 11, com um início avassalador, com três gols em 11 minutos, os garotos de Cotia golearam o Picos-PI, por 7 a 0, no estádio Zezinho Magalhães, na cidade sede de Jaú, e avançaram para a 2ª fase da competição.

Na estreia, o São Paulo também não encontrou dificuldade para vencer o Serra Branca-PB, por 2 a 0. Os dois gols foram marcados por Ryan Francisco, autor de mais dois gols nesta terça-feira, se isolando como artilheiro da equipe.

Agora o São Paulo encara o XV de Jaú na última rodada da fase de grupos para definir quem ficará com a liderança da chave. Ambos somam seis pontos, mas o time da capital lidera no saldo de gols.

Solto em campo e tomando conta das ações, o São Paulo abriu o placar logo de cara, com dois minutos, com o garoto Ryan Francisco. No minuto seguinte, Samuel ampliou. Aos 11, Ryan fez o terceiro e já deixou o tricolor em situação confortável dentro de campo. Na volta do segundo tempo, o São Paulo repetiu a fórmula. Logo aos quatro minutos, Tetê fez o quarto e transformou a vitória em goleada. Aos 24, Paulinho, de cabeça, anotou o quinto. Na reta final, Gustavo ampliou e Luiz Henrique fechou a goleada.

Quem também se classificou nesta terça-feira à noite foi o América-RJ. O time que tem Romário como presidente, venceu o Atlético-GO por 1 a 0, com gol de Breno, e avançou no Grupo 14, com seis pontos.

São Paulo e América-RJ se juntam agora aos classificados Corinthians, Palmeiras, Santos, Ponte Preta, XV de Jaú, Red Bull Bragantino, América-MG, Sfera, Santo André, Flamengo-SP, Ibrachina, Náutico, Guarani, Água Santa, Fluminense, Linense, Juventude, Operário-PR, Athletico-PR, Audax, Criciúma, Mirassol, Votuporanguense e Botafogo-RJ.

Confira os jogos desta terça-feira:

Santa Fe-SP 1 x 6 Ponte Preta

Iape-MA 1 x 1 Cuiabá

Votoraty-SP 0 x 0 Novorizontino

Genus-RO 0 x 3 ABC-RN

Taubaté 1 x 0 Inter de Minas-MG

Marcílio Dias-SC 2 x 3 Goiás-GO

União Suzano 2 x 0 União Araguainense-TO

Red Bull Bragantino 4 x 3 Avaí

Sfera-SP 1 x 0 Piauí-PI

Estrela de Março-BA 0 x 3 América-MG

Santo André 2 x 0 Porto Velho-RO

Aster Itaqua-SP 0 x 2 Falcon-SE

Dourados-MS 0 x 2 Vila Nova-GO

Barra-SC 1 x 0 Internacional

Flamengo-SP 2 x 0 América-SE

Ibrachina 7 x 1 Araguacema-TO

Monte Roraima-RR 1 x 2 Náutico-PE

Nacional-SP 0 x 1 XV de Piracicaba

Canaã-DF 0 x 0 Vasco

XV de Jaú 1 x 0 Serra Branca-PB

Itapirense 0 x 4 Portuguesa

Rio Branco-AC 0 x 3 Corinthians

América-RJ 1 x 0 Atlético-GO

Picos-PI 0 x 7 São Paulo