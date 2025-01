São Paulo assina pré-contrato com Wendell, mas ainda crê em liberação antecipada

O São Paulo assinou um pré-contrato com Wendell. O lateral esquerdo pertence ao Porto, de Portugal, mas como seu vínculo expira em junho deste ano, ele já estava autorizado a fechar com uma outra equipe e sair de graça a partir de julho.

O pré-contrato foi uma forma de o São Paulo garantir a contratação de Wendell. Agora, a diretoria ainda negocia a liberação antecipada do jogador, visando tê-lo à disposição na pré-temporada de 2025, mas o Porto tem feito jogo duro.

Os portugueses desejam uma compensação financeira para liberarem Wendell antecipadamente. O São Paulo, por sua vez, não está disposto a gastar parte do seu curto orçamento para investir no mercado, sendo que o lateral esquerdo já será jogador do clube no segundo semestre.

Apesar da teimosia da diretoria do Porto, o São Paulo ainda acredita que Wendell possa ser liberado antecipadamente, mas já trabalha com a possibilidade de no primeiro semestre ter apenas Enzo Díaz, que chega nesta terça-feira à capital paulista, como reforço para a lateral esquerda.

De qualquer forma, Wendell é o "plano A" da diretoria do São Paulo para a lateral esquerda nos próximos anos. O jogador com passagens pela Seleção Brasileira já publicou fotos ao lado de Alisson nos últimos dias e é certo que ele vestirá a camisa tricolor, resta saber se isso se concretizará agora ou somente no segundo semestre.