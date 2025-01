São Paulo acerta a liberação por empréstimo do meia Galoppo para o River Plate

A diretoria do São Paulo definiu nesta terça-feira o empréstimo do volante Galoppo para o River Plate, da Argentina. O vínculo tem a duração de um ano e os valores para a compra dos direitos do atleta foram fixados no caso de cumprimento de metas.

No clube desde 2022, o jogador não conseguiu se destacar com o técnico Luis Zubeldía. No ano passado, ele entrou em campo em 28 partidas e marcou um gol. A negociação já vinha amadurecendo nos últimos dias e foi definida nesta terça-feira.

A aproximação com o River pode resultar na vinda de um reforço do rival argentino. O lateral-esquerdo Enzo Díaz deve desembarcar no Morumbi e deve ficar no futebol brasileiro também pelo período de um ano por empréstimo.

Zubeldía vem conversando com a diretoria e o clube está de olho no mercado em busca de reforços. O treinador quer contratações pontuais para reforçar o elenco visando a temporada 2025. As posições carentes são as laterais, um segundo volante e ainda um atacante de velocidade para atuar pelos lados do campo.

O Campeonato Paulista é o primeiro desafio do São Paulo em 2025. O clube integra o Grupo C ao lado do Noroeste, Novorizontino e Água Santa. A estreia da equipe está marcada para o dia 20 de janeiro, diante do Botafogo, em Ribeirão Preto.