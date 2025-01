Roberto Carlos 'se muda' para CT do Real em meio a divórcio, diz TV

Considerado um dos maiores laterais-esquerdos da história do futebol, Roberto Carlos está novamente ambientado ao futebol. Engana-se quem acredita que o titular do pentacampeonato assumiu uma função esportiva. O ex-jogador de 51 anos, na verdade, está morando no Centro de Treinamento do Real Madrid, localizado no Parque de Valdebebas, na capital espanhola. De acordo com a imprensa da Espanha, a motivação para a mudança é o processo de divórcio pelo qual o brasileiro está passando.

Segundo o programa "Fiesta", do canal espanhol Telecinco, Roberto Carlos está se separando da fisioterapeuta Mariana Luccon, com quem era casado desde 2009 e tem duas filhas, Manuela e Marina. O ex-lateral da seleção também é pai de outros nove filhos. Um mora no México, outro na Hungria, e os demais no Brasil.

Roberto Carlos é dono de um segundo imóvel em Madri, mas a casa serve de residência para os sogros. A solução, então, foi morar nos espaçosos alojamentos do Real, clube pelo qual jogou por quase uma década e se consagrou como ídolo. Foram 13 títulos, incluindo três taças da Liga dos Campeões e quatro edições do Campeonato Espanhol. Foram 584 partidas e 71 gols.

Ele se aposentou em 2015, após breve passagem pelo futebol da Índia. Seu último clube no Brasil foi o Corinthians. Na Europa, também vestiu a camisa da Inter de Milão, Fenerbahçe e do russo Anzhi Makhachkala. Ele despontou no cenário do futebol como um dos destaques do Palmeiras na chamada "Era Parmalat", quando o clube foi bicampeão Estadual e Brasileiro em 1993 e 1994.

Além do matrimônio com Mariana, Roberto Carlos também foi casado com Alexandra Pinheiro, mãe de Roberta, Giovanna e Roberto Junior. Com a advogada Barbara Thurler, ele foi pai de Bernardo e Betina. A húngara Alexa Fedra é mãe de Christopher, e a mexicana Dora Robles, de Rebecca Carla.