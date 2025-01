RMP: Garro precisa de apoio, esse acidente vai assombrá-lo a vida inteira

O meia Rodrigo Garro precisa de amparo psicológico após ser indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) por causar um acidente de trânsito fatal na Argentina, afirmou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (7).

Impacta na cabeça dele, sem dúvida. Ninguém se envolve num acidente em que uma pessoa morre sem ficar com isso na cabeça.

O Garro vai precisar de um apoio psicológico, ter muita força dos seus companheiros e do Ramón Díaz porque certamente isso vai assombrá-lo a vida inteira.

Renato Maurício Prado

Segundo o colunista, por mais que Garro não tenha tido intenção, ele vai carregar o peso da culpa de agora em diante. O meia argentino testou positivo para presença de álcool no sangue.

Se o Garro for réu primário, não acredito em prisão, não. Talvez uma prisão revertida em multa, trabalhos comunitários, mas não me parece que seja um caso de prisão num primeiro momento, pelo que a gente sabe do acidente.

As últimas informações dão conta de que o Garro teria entrado na contramão, mas o motociclista também estava sem capacete. Enfim, houve uma irresponsabilidade geral, tanto do Garro como do motociclista que morreu.

Mas que isso vai ficar muito tempo na cabeça dele, vai. É uma coisa complicada.

Renato Maurício Prado

Flamengo contornou mal a situação com Fabrício Bruno, diz RMP

O Flamengo lidou mal com a situação de Fabrício Bruno, que está próximo de acertar com o Cruzeiro, opinou Renato Maurício Prado.

Fico meio decepcionado como o Flamengo não conseguiu contornar a situação. O Fabrício é um jogador muito bom para se ter no elenco.

Acho uma pena o Flamengo não ter conseguido contornar essa insatisfação do Fabrício Bruno. Ele quer sair porque quer ser titular e disputar até uma vaga na seleção brasileira.

O Flamengo vai ter que buscar um zagueiro, porque o menino Cleiton é uma grande promessa, mas ainda não está pronto.

Renato Maurício Prado

Assista ao comentário:

Palmeiras 'gastão' em 2025 é sinal de que alerta foi ligado, afirma Perrone

Clube que mais gastou no mundo na janela de janeiro, o Palmeiras ligou o sinal de alerta após ser superado pelo Botafogo em 2024, afirmou o colunista Ricardo Perrone.

O Botafogo passou o Palmeiras para trás e os caras reagiram — a maneira como o Palmeiras se comporta agora mostra que o que aconteceu em 2024 ligou o sinal de alerta no clube. Ligou o alarme.

Com certeza é mirando o Mundial e também é um sinal de que o Palmeiras olhou, a Leila olhou e falou assim: fomos passados para trás pelo Botafogo e precisamos reagir.

O Palmeiras pensa no Super Mundial e mostra para os concorrentes e para sua torcida que quer continuar brigando por tudo.

Ricardo Perrone

Assista ao comentário:

