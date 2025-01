Rival do Paraná, Athletico-PR retoma preparação e treina saída de bola sob pressão

Nesta terça-feira, o elenco do Athletico-PR se reapresentou ao CAT Caju e continuou sua preparação para o Campeonato Paranaense, primeiro torneio que o clube disputará na temporada.

O grupo iniciou os trabalhos com a equipe de fisioterapia. Posteriormente, os atletas foram a campo e realizaram atividades táticas com bola e saída sob pressão do adversário com o comando do técnico Maurício Barbieri.

Em 2025, o Athletico-PR disputará o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Série B. A Copa do Brasil se inicia em 19 de fevereiro, após o sorteio realizado pela CBF, já a Série B começa no dia 5 de abril.

O Furacão volta aos gramados dia 11 de janeiro, às 16h (de Brasília), quando recebe o Paraná, na Ligga Arena, pela estreia do estadual.