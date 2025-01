Copinha: dia 6 tem 7 a 1, Magnata quase herói, furada e gol de goleiro

O dia 6 da Copinha movimentou diversas cidades do estado de São Paulo e alguns momentos marcaram o prosseguimento da segunda rodada da competição.

Destaques do 6° dia

Classificados e eliminados. O dia teve confirmadas as classificações de Flamengo-SP, Ibrachina-SP, Náutico, América-MG, Sfera-SP, Bragantino, Corinthians, Santo André, São Paulo, XV de Jaú e América-RJ para a próxima fase. Internacional, Araguacema-TO, Monte Roraima, Estrela de Março-BA, Piauí, União-TO, Genus-RO, Rio Branco-AC, Gazin Porto Velho-RO, Dourados-MS, Santa Fé-SP, Picos-PI, Serra Branca-PB e Itapirense não têm mais chances. A lista ainda pode ter novidades até o final do dia.

Goleadas com direito a 7 a 1. O Ibrachina não tomou conhecimento do Araguacema-TO e repetiu o placar de Brasil x Alemanha na partida disputada em São Paulo. O dia ainda teve São Paulo 7 x 0 Picos-PI, Ponte Preta 6 x 1 Santa Fé-SP e Portuguesa 4 x 0 Itapirense-SP.

Teve gol que o Pelé não fez. O ABC-RN venceu o Genus-RO por 3 a 0 em jogo que teve uma pintura do meio-campista Oziel. Ainda no primeiro tempo, ele viu o goleiro rival adiantado e arriscou um chute antes do meio de campo. A bola encobriu o arqueiro e entrou.

Furada bizarra. O Falcon-SE venceu o Aster Itaqua-SP por 2 a 0 com direito a um presente do goleiro adversário. Na reta final do duelo, Henrique saiu do gol após recuo curto do defensor, mas furou ao tentar dividir a bola com Gabriel Matos, que ficou livre para matar o jogo.

Magnata quase herói. Calma, não se trata de um bilionário. Estamos falando de Ítalo Magnata, do Marcílio Dias-SC. O jogador fez dois gols para a equipe catarinense, mas não foi o suficiente. O Goiás buscou a virada e venceu a partida por 3 a 2.

Goleiro matador. A virada do Goiás sobre o Marcílio Dias veio com um gol de goleiro. Murillo assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti na reta final da partida e mandou bem na cobrança, definindo o placar em Taubaté.

Teve trapalhada... O Ibrachina fez o sétimo gol da vitória por 7 a 1 sobre o Araguacema de uma maneira bizarra. Após defesa do goleiro Marcus Vinícius, o zagueiro Ricardo tentou dar um chutão, mas mandou a bola no rosto do camisa 12. Melhor para Jean Carlos, que aproveitou.

... e golaço. Se Jean Carlos fez um gol bizarro, André Júnior fez um de classe. Após o goleiro do Araguacema sair do gol para cortar ataque com um carrinho, o meio-campista ficou com a bola e tocou por cobertura para marcar o terceiro dos donos da casa em São Paulo.

Gol olímpico. O América-MG fechou a vitória por 3 a 0 sobre o Estrela de Março-BA com um gol olímpico. Otávio surpreendeu o goleiro adversário com cobrança fechada e marcou um golaço no estádio em Salto.

Foi do meio da rua mesmo. Pedro Lucas, lateral do Sfera, marcou um golaço para garantir a vitória da equipe paulista sobre o Piauí. O atleta não teve medo de arriscar e mandou uma bomba quase que do meio de campo para encobrir o goleiro adversário em sobra de escanteio.

Veja alguns lances

Gol bizarro e golaço em Ibrachina x Araguacema

GOL DO IBRACHINA DO MEIO DO CAMPO

Ibrachina 3 - 0 Araguacema



? André Junior





? Copinha - Grupo 30 Rodada 2#CopinhaSicredi2025 #Copinha2025 #Copinha pic.twitter.com/r5u2viGX4K -- Futebol naveia (@futnaveiaa_) January 7, 2025

Gol do IBRACHINA

Ibrachina 7 - 1 Araguacema



?Gol contra





? Copinha - Grupo 8 Rodada 2#CopinhaSicredi2025 #Copinha2025 #Copinha pic.twitter.com/6Ew6NWMmrf -- Futebol naveia (@futnaveiaa_) January 7, 2025

Gols de Ítalo Magnata, do Marcílio Dias

GOL DO MARCÍLIO DIAS !!!



?? Ítalo Magnata

? -

Marcílio Dias 1x0 Goiás

#Copinha pic.twitter.com/wnnaIvVTui -- Futebol naveia (@futnaveiaa_) January 7, 2025

GOLAÇO DO MARCÍLIO DIAS !!!



?? Ítalo Magnata (2)

? -

Marcílio Dias 2x0 Goiás

#Copinha pic.twitter.com/MPTeyrs9iR -- Futebol naveia (@futnaveiaa_) January 7, 2025

Gol de Murillo, goleiro do Goiás

GOL DO GOIÁS !!!



?? Murillo ?

? -

Marcílio Dias 2x3 Goiás

#Copinha pic.twitter.com/hPmgX6qt12 -- Futebol naveia (@futnaveiaa_) January 7, 2025

Golaço de Pedro Lucas, do Sfera

GOLAÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO SFERA

Sfera 1 - 0 Piaui



? Pedrão





? Copinha - Grupo 26 Rodada 2#CopinhaSicredi2025 #Copinha2025 #Copinha pic.twitter.com/33sgFVW4V2 -- Futebol naveia (@futnaveiaa_) January 7, 2025

Golaço de Oziel, do ABC

O ABC conquistou sua primeira vitória na @Copinha. Venceu o Genus por 3 a 0, pela segunda rodada. Alvinegro volta a campo na próxima sexta-feira (10), para enfrentar o Votoraty.



O segundo gols foi meia Oziel. Uma pintura. pic.twitter.com/CPWmXgh0ry -- Blog do Leo Felix (@blogdoleofelix) January 7, 2025

Furada de Henrique, goleiro do Aster Itaquá

GOL DO FALCON



Aster 0x2 Falcon



? Gabriel Matos (2)



2° Rodada, Grupo 28 - Copinha 2025

Paulistão pic.twitter.com/JKfPYCG5eg -- Futeboleiros (@futteboleiros) January 7, 2025

Gol olímpico de Otávio, do América-MG

TÁ PODENDO GOL OLÍMPICO?

Porque o Otávio mandou do escanteio pro fundo do gol!#CopinhaSicredi pic.twitter.com/M2PhCE6oxo -- Copinha (@Copinha) January 7, 2025

Resultados do dia