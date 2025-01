Pedro Caixinha exalta filosofia ofensiva e quer jogadores com 'fome de ganhar' no Santos

Time com filosofia ofensiva, busca intensa pela posse de bola, ambição por títulos e jogadores com "fome de ganhar". Este foi o cartão de visitas apresentado pelo técnico Pedro Caixinha em sua apresentação oficial como novo treinador do Santos, nesta terça-feira.

Com discurso direto, o comandante português disse que chega ao novo clube disposto a dar um passo à frente em sua carreira e exaltou o projeto que o fez optar pelo Santos.

"A filosofia é conhecida mundialmente. Uma equipe que gosta de atacar e "ofender" o adversário. E esse estilo, de defender para frente, é um pensamento das pessoas que estão na diretoria. O clube está querendo iniciar um novo ciclo. Sou dedicado e ambicioso. Além do projeto, me identifiquei com o Pedro Martins (CEO) e o presidente (Marcelo Teixeira).

Apesar do pouco tempo na Vila Belmiro, Caixinha comentou sobre a identificação com a torcida e disse que os atletas vão ter a missão de deixar os torcedores orgulhosos nas arquibancadas.

"Se vamos ganhar ou não, é outra coisa. Mas vamos nos dedicar muito. Nossos pilares são atacar o gol quando tivermos a bola e atacar para recuperá-la. Os jogadores estão cientes do nosso estilo. Têm que ter fome de ganhar, independente da idade. Os torcedores têm que se sentir representados em campo."

O treinador citou também o suporte oferecido pelo Santos e disse estar certo de um bom início. "A estrutura é muito boa e estamos convencidos de que podemos fazer e desfrutar do trabalho. Senti essa energia positiva. Estamos ainda em lua de mel, mas quero estender esse momento".

Sobre o esquema, ele disse que o time deve atuar no 4-3-3, abriu a possibilidade de variações táticas, mas evitou falar sobre reforços. "O esquema deve se basear no 4-3-3. Quero os dois meias ofensivos com capacidade de pisar na área. O Diego Pituca tem essa capacidade, assim como o Patrick."

Em relação ao elenco, ele disse que vai querer dois jogadores por posição e afirmou que a disputa pela vaga de titular vai ser definida nos treinos. "Consequentemente, quem trabalhar mais e melhor, terá a chance de ser titular. Não conhecia grande parte do elenco, só alguns por ter enfrentado. Nesta semana, os jogadores têm se esforçado muito. A intensidade tem sido grande. É o que precisamos."

Por fim, Caixinha afirmou que a base vai receber uma atenção especial e quem se destacar poderá aparecer no time principal. "Competência não tem idade. Seja jovem ou mais experimentado. O que eu entendo é a mentalidade, a "fome de ganhar."