Palmeiras divulga informações sobre venda de ingressos para o Mundial; veja informações

A compra de ingressos para os jogos do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA começa com o resgate de códigos exclusivos, que serão distribuídos para os torcedores pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. O resgate terá início nesta terça-feira, a partir das 14h (de Brasília), e os sócios Avanti terão prioridade com o acesso liberado de acordo com o rating do programa.

Após garantir o código, o torcedor deve acessar o site fifa.com/tickets e selecionar "Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025". Em seguida, clicar em "Conheça suas opções" e, na seção "Club Fans Tickets", escolher "Support your club" e selecionar o Palmeiras. Após fazer login com o e-mail e senha cadastrados, o torcedor deve inserir o código resgatado e finalizar a compra do ingresso com pagamento via cartão de crédito ou PayPal.

Cada código é válido para um único jogo, e os torcedores devem realizar o resgate de um código para cada partida que desejarem assistir. Os códigos já estarão disponíveis para torcedores que efetuaram a contratação do CBD Mundial 2025 por meio do Palmeiras Pay (conta digital).

O resgate de códigos para os ingressos será realizado por grupos, seguindo o rating dos sócios Avanti. O primeiro grupo (5 estrelas), do Plano Diamante e associados do clube, começa nesta terça-feira. Já o segundo, incluindo sócios 4 e 5 estrelas, do Plano Diamante e Platina, inicia na quarta-feira. O terceiro, com sócios 3, 4 e 5 estrelas, dos planos Diamante, Platina e Ouro, começa na quinta-feira, enquanto o quarto, com sócios 2, 3, 4 e 5 estrelas, e dos planos Diamante, Platina, Ouro e Prata Superior, abre na sexta. O quinto (de 1 a 5 estrelas), dos planos Diamante, Platina, Ouro, Prata Superior e Prata, inicia no sábado. Por fim, o sexto grupo, com todos os sócios, pode resgatar os códigos a partir do domingo.

Confira o valor dos ingressos para cada partida:

Palmeiras x Porto-POR



Data: 15 de junho,



Horário: às 19h (de Brasília)



Local: MetLife Stadium - New Jersey (EUA)



Valores dos ingressos (em dólar): $89 (Upper Tier) e $143 (Lower Tier)

Palmeiras x Al-Ahly-EGI



Data: 19 de junho



Horário: às 13h (de Brasília)



Local: MetLife Stadium - New Jersey (EUA)



Valores dos ingressos (em dólar): $80 (Upper Tier) e $116 (Lower Tier)

Inter Miami-EUA x Palmeiras



Data:23 de junho



Horário: às 22h (de Brasília)



Local: Hard Rock Stadium - Miami (EUA)



Valores dos ingressos (em dólar): $80 (Upper Tier) e $178 (Lower Tier)