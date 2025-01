Palmeiras começa pré-temporada 'incompleto' e com incógnitas no elenco

O Palmeiras se reapresentou na última segunda-feira (6) e fez hoje o seu segundo dia de trabalhos visando a temporada. O elenco, no entanto, está "incompleto" e tem algumas incógnitas.

Começo com lacunas

Principal reforço até o momento, Paulinho está no Departamento Médico. O atacante se recupera de uma cirurgia para corrigir lesão na canela e só deve ficar disponível a partir de março.

Outros dois nomes estão entregues ao DM. Titular da lateral, Piquerez se recupera de uma lesão no menisco do joelho esquerdo, enquanto Bruno Rodrigues progride na recuperação de rompimento do tendão patelar também no joelho. Os dois, no entanto, estão em reta final de recuperação e devem voltar ainda no Paulistão.

O elenco para a primeira metade da temporada não está fechado. A diretoria ainda busca a contratação de um meio-campista, mas vê negociações difíceis. Andreas Pereira, do Fulham, é o principal alvo, mas o time inglês tem feito jogo duro. Matheus Pereira (Cruzeiro) e Mathías Villasanti (Grêmio) receberam sondagens, porém nada avançou até o momento.

Um outro atacante ainda pode chegar. Depois de anunciar Paulinho e Facundo Torres, a diretoria não descarta a chegada de um centroavante para concorrer com Flaco López no comando do setor.

Promessas do sub-20 devem ser integradas e encorpar elenco. No final de 2024, Abel Ferreira revelou os primeiros "reforços" para 2025: o zagueiro Benedetti, o volante Benedetti e os atacantes Thalys e Luighi. Eles, no entanto, só devem passar a treinar com o profissional após a Copinha.

Indefinições no elenco

O Palmeiras tem três jogadores na lista de negociáveis: o lateral-direito Mayke, o volante Zé Rafael e o atacante Rony. Dos três, quem tem recebido mais consultas é o camisa 10, que atrai interesse de seis times da Série A: Bahia, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Santos e Atlético-MG. O problema é o alto salário do atleta.

Zé Rafael recebeu consultas de Fluminense e Santos, mas conversas não avançaram. O volante, assim como Mayke, só deve sair se as propostas forem realmente vantajosas.

Quem também precisa definir o futuro é Atuesta. O volante colombiano voltou de empréstimo ao LAFC, dos EUA, mas não está nos planos. Ele tem contrato até o final de 2026 busca um novo clube interessado.