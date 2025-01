Novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros e sua comissão conhecem a Arena

O argentino Gustavo Quinteros, novo treinador do Grêmio, conheceu a Arena nesta segunda-feira. Acompanhando de sua comissão e do presidente Alberto Guerra, o técnico pisou pela primeira vez no gramado da casa gremista. Estiveram presentes no encontro o vice de futebol Alexandre Rossato e o CEO Márcio Ramos.

No tour, Gustavo Quinteros foi recepcionado no gabinete presidencial. Depois, a comitiva percorreu a área administrativa, tribuna de honra e, aí sim, descerem até o nível do gramado para conhecer de perto o local onde coordenarão seu trabalho. Já dentro do campo, todos da comissão técnica receberam camisas tricolores personalizadas e posaram para fotos, assim como aproveitaram para ver de perto a área técnica e o banco de reservas. Por fim, adentraram o vestiário para verificar as instalações da equipe.

COLETIVA AO VIVO! ??? A GrêmioTV já está no ar para a apresentação do novo técnico do Tricolor Gustavo Quinteros. ?? Acompanhe em: https://t.co/YhRZUaboGv pic.twitter.com/yHxql8SPfo ? Grêmio FBPA (@Gremio) January 6, 2025

"Fizemos questão de trazer o Gustavo e os novos membros da comissão técnica até a Arena para conhecer a nossa casa. Eles ficaram encantados com a magnitude do nosso estádio. E se mostraram ansiosos para voltar em um dia de jogo para ter o calor e apoio da nossa torcida", disse o vice de futebol Alexandre Rossato.

Por fim, à noite, Gustavo Quinteros e sua comissão foram a um jantar com outros integrantes da diretoria do Grêmio. O técnico estava no Vélez Sarsfield, clube campeão do Campeonato Argentino em 2024.