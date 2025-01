No Cruzeiro, Dudu relembra rivalidade com Cássio em Derby e brinca: "Não faço mais gol de cabeça em você"

Rivais em Corinthians e Palmeiras por um longo período, o goleiro Cássio e o atacante Dudu agora dividem o vestiário no Cruzeiro. Nesta terça-feira, Dudu brincou com o companheiro nas redes sociais relembrando um gol marcado em cima do rival quando vestia a camisa alviverde.

"Tamo junto, gigante. Agora não faço mais gol de cabeça em você", brincou Dudu em uma foto ao lado do ex-Corinthians.

Dudu fez referência ao gol feito em Cássio em um Palmeiras e Corinthians pela fase de grupos do Campeonato Paulista em 2016. Naquela ocasião, de cabeça, Dudu fez o único gol do clássico e fez uma comemoração que ficou marcada.

Dudu posa ao lado de Cássio e brinca com rivalidade antiga em Palmeiras e Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Após o tento, o atacante pegou o boné de um repórter e o vestiu, fazendo uma alusão ao "chapéu" dado pelo Palmeiras nos rivais Corinthians e São Paulo para conseguir contratá-lo, em 2015.

Dudu se despediu do Palmeiras no fim de 2024 depois de ter seu contrato rescindido. Pouco depois, foi anunciado como reforço do Cruzeiro, clube que havia tentado contratá-lo no meio de 2024. Cássio, por sua vez, defende a Raposa desde junho do ano passado.

Ambos deixaram os respectivos clubes com status de ídolo. Cássio defendeu o Corinthians por 12 anos e conquistou nove títulos. Enquanto Dudu vestiu a camisa do Verdão por quase dez anos e foi embora com 12 taças erguidas.