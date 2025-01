Mercado da Bola: siga as novidades desta terça, dia 7

O mercado da bola continua quente para a temporada 2025, com contratações, renovações contratuais e dispensas nos elencos e comissões técnicas do Brasil e do mundo.

Veja as notícias desta terça, dia 7 de janeiro

John Kennedy no Pachuca

Nesta terça-feira, o Fluminense concluiu a transferência do atacante John Kennedy para o Pachuca, do México, até o fim de 2025. O clube carioca receberá R$ 3 milhões pelo empréstimo, com opção de compra por 6 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) (leia mais).

(Foto por: MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC)

Novo reforço no Mirassol

Nesta terça-feira, o Mirassol anunciou a contratação do zagueiro David Braz até o fim de 2025. O atleta chega ao clube do interior paulista após defender o Goiás em 2024 (leia mais).

Divulgação / @mirassolfc

Clube colombiano tem interesse em James Rodríguez

Mesmo com últimas passagens turbulentas nos últimos clubes de sua carreira, James Rodríguez segue chamando atenção do mercado do futebol após a notícia de sua rescisão com o Rayo Vallecano, uma parceria que durou menos de quatro meses. Uma das equipes interessadas no jogador de 33 anos é o Junior Barranquilla, da Colômbia (leia mais).

JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ex-Vasco é anunciado no Paysandu

O atacante Rossi seguirá novos caminhos na temporada 2025. Após não ter seu contrato renovado com o Vasco, o jogador de 31 anos foi anunciado como a nova contratação do Paysandu, clube que disputará a Série B neste ano. O Papão não divulgou a duração do vínculo com o atleta (leia mais).

Divulgação / Paysandu

Tchê Tchê no Vasco

De olho em qualificar seu elenco para a temporada 2025, o Vasco da Gama anunciou mais um reforço nesta terça-feira. O Cruzmaltino acertou a contratação do volante Tchê Tchê, que defendeu o Botafogo nas últimas três temporadas. O jogador de 32 anos assinou com o Gigante da Colina até dezembro de 2026 (leia mais).

Matheus Lima / Vasco

Clube paranaense acerta com Alisson

O volante Alison definiu um novo clube para a disputa da temporada 2025. O experiente meio-campista - que se destacou por sua passagem no Santos - aceitou o desafio de defender as cores do Londrina (leia mais).

Reprodução

Novo lateral no Grêmio

A diretoria do Grêmio anunciou um reforço para a lateral direita ao elenco da temporada 2025. Na manhã desta terça-feira, o clube gaúcho confirmou a chegada de João Lucas, ex-Juventude e que pertencia ao Santos (leia mais).

Fernando Alves/E.C Juventude