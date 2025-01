Lavieri: Palmeiras contratou bem, mas deveria buscar camisa 9 'pesado'

O Palmeiras deveria concentrar esforços no mercado para buscar um centroavante, opinou Danilo Lavieri no UOL News, nesta terça (7).

Para o colunista, a ausência de um camisa 9 é um problema do Palmeiras há algum tempo.

Para essa janela ter uma nota realmente boa, o Palmeiras precisa contratar um camisa 9. É uma carência que o Palmeiras tem faz um tempo. [...] O Palmeiras deveria contratar um camisa 9 mais 'pesado', usar o dinheiro, a potência no mercado para trazer um 9 que tire o pesadelo do palmeirense.

Danilo Lavieri

Lavieri: Vini Jr deveria estar cansado do Real Madrid e não o contrário

Vini Jr tem uma série de motivos para estar cansado do Real Madrid e da Espanha - e não o contrário, opinou Danilo Lavieri.

Quem tem que estar cansado de quem é o Vini do Real Madrid e da Espanha. Não dá. Ele passa por situações que ninguém deveria ser obrigado a passar. Ele luta, batalha, marca posições importantíssimas. Se alguém tem que cansar de alguém, é o Vini do Real Madrid.

Danilo Lavieri

Massini: Rony caiu de desempenho e causou o próprio fim do Palmeiras

O desempenho ruim de Rony nos últimos dois anos é a principal causa de o jogador estar perto de sair do Palmeiras, afirmou Paulo Massini.

O fim do Rony no Palmeiras foi causado por ele mesmo, porque caiu de desempenho. Simples assim. Ele continuou tendo prestígio, trabalho, teve renovação de contrato lá atrás. E o ano de 2023 já não foi muito bom e 2024 foi horroroso.

Paulo Massini

