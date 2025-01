Jogadores do Palmeiras passam por exames médicos e testes físicos antes de primeiro treino de 2025

Após o pontapé inicial na pré-temporada de 2025, o Palmeiras deu sequência aos trabalhos, na manhã desta terça-feira e concluiu os exames laboratoriais e testes físicos dos jogadores, na Academia de Futebol. Na parte da tarde, o elenco volta a trabalhar e deve ter o primeiro treino no gramado do CT.

A coleta de exames laboratoriais e a realização de avaliações cardiológicas, dermatológicas, oftalmológicas, otorrinolaringológicas, psicológicas e neurocognitivas, além de avaliações funcionais e testes de força foram feitos em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que contribui com a pré-temporada do clube desde 2017.

Coordenador médico do clube, Pedro Pontin, falou sobre a importância dos dados coletados para a elaboração de um trabalho individualizado para cada jogador

"Toda a parte laboratorial é feita obrigatoriamente e mais uma vez vamos conseguir contemplar todos esses dados e usar como parâmetro para planejar individualmente a temporada de cada atleta. Sabemos que uma pré-temporada bem feita e uma temporada bem planejada agregam qualidade não só para performance, como também diminuem o risco de lesões", disse o profissional.

Cinco atletas do sub-20 que estão disputando a Copa São Paulo também realizaram alguns dos testes de pré-temporada. São eles Allan, Benedetti, Figueiredo, Thalys e Luighi. Como revelado por Abel Ferreira no fim da última temporada, eles passam a formar o grupo de apoio ao elenco profissional nesta temporada.

Assim, os jogadores podem treinar e disputar jogos tanto pela base quando pelo time principal. A única exceção é Allan, que após a Copinha não terá mais idade para atuar pelo sub-20 e trabalhará com os profissionais.

O Palmeiras ainda não conta com o técnico Abel Ferreira, que entrou de férias depois da maioria dos jogadores e retornará no fim de semana, dias antes da estreia no Campeonato Paulista. O primeiro compromisso do Verdão no ano é no dia 15, contra a Portuguesa. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.