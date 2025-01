Jogador de 22 anos é encontrado morto em casa na Alemanha

O meio-campista Luca Meixner, do SSV Reutlingen (time da quinta divisão alemã) foi encontrado morto em sua casa no dia 27 de dezembro de 2024. O clube confirmou o falecimento do jogador de 22 anos no último sábado (4).

O que aconteceu

Meixner foi encontrado na sua cama, e a causa da morte é investigada pela polícia local. A informação é do jornal espanhol Marca.

O SSV Reutlingen chora por Luca Meixner. No último fim de semana recebemos a terrível notícia de que nosso jogador Luca Meixner morreu inesperadamente, na sexta-feira, 27/12, aos 22 anos. Toda a família SSV está profundamente abalada e atordoada. Seus companheiros de equipe, todos os conselheiros e funcionários lamentam a notícia e nossos pensamentos estão com sua família, amigos e companheiros. Pedimos que respeitem a privacidade da família do Lucas neste momento difícil. Nota do SSV Reutlingen

Luca Meixner foi revelado pelo SSV Reutlingen e integrava o elenco profissional. O jogador tinha contrato com o time alemão até o meio de 2025.

Sua última aparição pelo clube aconteceu em 7 de dezembro de 2024. Ele atuou em grande parte da partida contra o Balingen, que teminou empatada por 1 a 1.