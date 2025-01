João Fonseca larga bem e avança no qualifying do Australian Open

Em busca de sua primeira participação na chave principal de um slam como profissional, João Fonseca começou bem sua campanha no Australian Open de 2025. O carioca de 18 anos, atual #113 do ranking, superou o obstáculo inicial no qualifying ao fazer 6/4 e 6/0 em cima do argentino Federico Gómez (#136), cabeça de chave 29 do classificatório.

A vitória desta terça-feira foi a 11ª consecutiva de Fonseca no circuito mundial. Antes de ir a Melbourne, ele foi campeão do ATP Finals Next Gen, em Gidá, na Arábia Saudita, e levantou o troféu do Challenger 125 de Camberra, também na Austrália. O brasileiro agora precisa vencer mais dois jogos para chegar à chave principal do Australian Open.

Seu próximo obstáculo será passar pelo jovem Coleman Wong (20 anos, #172), de Hong Kong, que vem de vitória sobre o cazaque Dmitry Popko (#183) por 7/5, 3/6 e 7/5. Se voltar a avançar, o brasileiro vai encarar na última rodada do qualifying o vencedor do jogo entre o argentino Thiago Tirante (#115) e o francês Titouan Droguet (#185).

Como aconteceu

Fonseca começou a partida afiado, quebrando o serviço de Gómez após um longo primeiro game. Depois disso, passou a confirmar seu serviço sem grandes problemas, enquanto o oponente, que tinha problemas para impor seu jogo agressivo, penava para manter-se perto no placar. O argentino, contudo, não teve sequer um break point, e o brasileiro fez 6/4 no set inicial.

A segunda parcial começou com outra quebra de Fonseca em um game longo. Depois disso, o argentino não mostrou mais poder de reação, e João disparou no placar até fechar a partida.

Pigossi e Monteiro avançam; Meligeni abandona

Ao todo, o Brasil terá três tenistas na segunda rodada do quali em Melbourne, já que Laura Pigossi e Thiago Monteiro também avançaram. A paulista, #165 do ranking, fez 6/3 e 6/1 em cima da espanhola Guiomar Maristany (#199) e vai encarar na sequência a suíça Viktorija Golubic (#90), cabeça de chave número 2 do qualifying.

Entre os homens, Thiago Monteiro (#106) conseguiu uma vitória apertada sobre o australiano Jason Kubler (#841): 7/6(4) e 7/6(4). Na segunda fase, o cearense terá pela frente o francês Valentin Royer (#203).

Felipe Meligeni (#150) e Gustavo Heide (#175), que também estavam no quali, já deram adeus. O campineiro abandonou com mal estar após dois sets jogados contra o francês Clément Chidekh (#191). O placar mostrava 6/4 e 1/6, com vitória do brasileiro no set inicial, quando Felipe abandonou. Após o jogo, o tenista disse que contraiu influenza quatro dias antes do torneio.

Heide, por sua vez, encarou o ex-top 30 Laslo Djere (atual #114) e não resistiu. Perdeu por 6/3 e 6/1.