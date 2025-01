João Fonseca faz ponto espetacular de costas em vitória na Austrália; veja

Sensação brasileira do tênis, o prodígio João Fonseca marcou um pontaço de costas durante a vitória em sua estreia no classificatório do Australian Open (assista abaixo).

O que aconteceu

Fonseca surpreendeu o argentino Federico Gómez com um movimento giratório no terceiro game da partida. O brasileiro, que já estava vencendo o primeiro set por 2 a 0, empatou em 30 a 30 com o ponto tirado da cartola.

O adversário acertou um voleio saltando, mas foi encoberto pela devolução de costas do carioca de 18 anos. O argentino, que parecia estar em vantagem até a manobra de Fonseca, saiu em disparada atrás da bola, mas não conseguiu alcancá-la.

O brasileiro levou a torcida ao delírio com o pontaço. Fonseca venceu o set por 6/4, depois levou o segundo por 6/0 e largou bem em sua campanha em busca da primeira participação na chave principal de um slam como profissional. Campeão do Challenger 125 de Camberra, também na Austrália, ele emendou sua 11ª vitória consecutiva no circuito mundial.