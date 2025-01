Indiciado por homicídio culposo, Garro evita imprensa em volta a SP para se apresentar ao Corinthians

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, desembarcou em São Paulo na noite deste segunda-feira, quase três dias depois de ter se envolvido em um acidente de carro que deixou uma vítima fatal, na Argentina. O atleta de 27 anos, que foi indiciado por homicídio culposo, vai se apresentar no CT Joaquim Grava na manhã desta terça junto com o restante do elenco.

Garro desembarcou no Aeroporto de Guarulhos por volta das 21h30 (de Brasília), mas preferiu não falar com a imprensa presente e usou uma saída alternativa para deixar o local.

Garro passou férias na Argentina, com sua família, e estava na província de La Pampa no momento do acidente. O clube manteve contato durante todo o processo com o jogador, liberado pela Justiça argentina para se apresentar no Timão na pré-temporada.

Entenda o caso

O meia Rodrigo Garro se envolveu em acidente que matou Nicolás Chiaraviglio, motociclista de 30 anos, por volta das 4h30 (de Brasília) do último sábado, na província argentina de La Pampa.

Dia dos #FilhosDoTerrão entrarem em campo pela segunda rodada da @Copinha! ?? ? E VAI PRA CIMA, CORINTHIANS... ? ? Rio Branco (AC) x Corinthians

? Copinha (fase de grupos - 2ª rodada)

? 17h (horário de Brasília)

?? Estádio Bruno José Daniel

? CazeTV#CorinthiansNaBase... pic.twitter.com/VYqmrRcic9 ? Corinthians (@Corinthians) January 7, 2025

Armando Aguero, procurador-geral da cidade natal do jogador corintiano, confirmou à CNN que Garro testou positivo no bafômetro, com o resultado de 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Em La Pampa, não há qualquer tolerância de álcool para dirigir.

O procurador confirmou que o motociclista portava drogas, estava sem capacete e andava com uma moto com faróis irregulares. A vítima levava cocaína no trajeto.

Neste domingo, o jogador do Corinthians foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela Justiça argentina e, agora, aguarda a data de seu julgamento. Um fator importante no indiciamento foi que Garro não sofreu com o agravante do álcool presente em seu sangue na hora do acidente.

Agora a investigação sobre o acidente entrará em uma nova fase. Serão analisadas câmeras de segurança do local do acidente, perícia nos veículos e um exame toxicológico no corpo de Nicolás Chiaraviglio.

A promotoria aponta que Garro conduzia sua Dodge Ram pelo lado direito da rua 300, até que fez uma conversão irregular à esquerda para acessar a rua 108. A manobra teria transformado o veículo do atleta em um "obstáculo" no caminho do motociclista, que colidiu na lateral direita do carro.

Por outro lado, a defesa de Rodrigo Garro argumenta que ele seguia pela via principal e que Nicolás, vindo de uma via secundária, não respeitou a sinalização no cruzamento, que ainda estaria fora das condições ideais.

O julgamento será marcado, e caso a Justiça argentina considere Rodrigo Garro culpado, o meia do Corinthians poderia ser condenado a uma pena de três a seis anos de prisão.