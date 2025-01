Fortaleza anuncia patrocínio da Tecla T para a temporada 2025

O Fortaleza e a Tecla T, empresa cearense especializada em soluções de Tecnologia da Informação (TI), anunciam uma parceria de patrocínio, com sua logomarca estampada no calção frontal durante toda a temporada de 2025.

"Estamos sempre ao lados dos melhores parceiros, e durante o ano de 2025 o Fortaleza terá como patrocinador a empresa de tecnologia Tecla T, estampando sua marca em nosso uniforme durante toda a temporada. Uma empresa cearense que acredita em nosso potencial e que quer crescer junto com o Laion", celebra Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

O novo patrocinador do Tricolor do Pici é uma empresa especializada em soluções de TI, a Tecla T atua alocando os melhores profissionais de TI dentro de outras empresas que não possuem necessariamente a tecnologia como seu core business.

"Vamos disputar grandes campeonatos na temporada de 2025, e certamente, estaremos ainda mais preparados agora com a chegada da Tecla T. Uma marca que agrega e nasceu em nossa cidade, e assim como o Fortaleza, só cresce e vem conquistando o Brasil. Será uma parceria longa e de bons frutos para todos", Victor Simpson, gerente comercial do Laion.

O primeiro confronto do Leão do Pici em 2025 será diante do Horizonte, dia 25 de janeiro, às 16h40 (de Brasília), pela primeira fase do Campeonato Cearense.