Fluminense oficializa saída de John Kennedy rumo ao Pachuca

O Fluminense oficializou nesta terça-feira a transferência do atacante John Kennedy rumo ao Pachuca, do México. O jogador, revelado na base do time tricolor, acertou contrato de empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo atual, em dezembro deste ano.

O clube carioca vai embolsar R$ 3 milhões pelo empréstimo. Se o Pachuca confirmar a aquisição do atleta, ao fim do ano, o Flu receberá US$ 6 milhões (cerca de R$ 38 milhões). A previsão é de que o clube mexicano venha a ficar com 70% dos direitos do jogador.

O acordo entre Fluminense e Pachuca já era esperado desde dezembro. Mas o contrato só foi assinado nesta terça. John Kennedy já está em solo mexicano.

"Moleque de Xerém", o atacante participou da conquista da Copa Libertadores de 2023, com direito a marcar o gol do título. Ele também esteve nas campanhas dos títulos da Recopa Sul-Americana de 2024 e dos troféus do Campeonato Carioca de 2022 e 2023.

Apesar do histórico de conquistas, o atacante perdeu espaço no ataque tricolor ao longo de 2024. E a direção do clube decidiu colocar o atleta em negociação. "Desejamos muito sucesso na temporada e estaremos sempre na torcida, JK", registrou o clube, em breve comunicado.