Fluminense divulga informações sobre a venda de ingressos para o Mundial; veja como comprar

O Fluminense divulgou nesta terça-feira informações sobre a venda de ingressos para o Mundial de Clubes. Para adquirir a entrada, os torcedores devem realizar um passo a passo no site da Fifa, organizadora do torneio.

O primeiro passo é acessar o site onde a venda dos ingressos está sendo realizada. Na sequência, o comprador deve criar um login para identificação e selecionar seu time, que, no caso, seria o Fluminense. Após isso, dentro do portal de venda o torcedor tem que inserir o código "FluminenseFC". Cada usuário pode comprar dois ingressos jogo até a final. Vale lembrar que os bilhetes das fases finais serão válidos em caso de classificação do Fluminense. Caso contrário, o dinheiro será devolvido.

O torneio será disputado entre 14 de junho e 13 de julho deste ano, no Estados Unidos. O Tricolor Carioca integra o Grupo F, junto de Borussia Dortmund, da Alemanha, Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O Fluminese estreia na competição no dia 17, contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O valor das entradas para os setores destinados ao time carioca custam US$ 116 (setor inferior) e US$ 80 dólares (setor superior), o equivalente a R$ 117,84 e R$ 488,16 na cotação atual, respectivamente.

Veja o valor dos ingressos para o Mundial

17/06/2025 - primeira rodada



12h - Fluminense x Borussia Dortmund



Local: Metlife Stadium - Nova Jersey (NY)

Setor inferior: US$ 116



Setor superior: US$ 80

21/06/2025 - segunda rodada



18h - Fluminense x Ulsan HD



Local: Metlife Stadium - Nova Jersey (NY)

Setor inferior: US$ 152



Setor superior: US$ 98

25/06/2025 - terceira rodada



15h - Mamelodi Sundowns x Fluminense



Local: Hard Rock Stadium - Miami (FL)

Setor inferior: US$ 107



Setor superior: US$ 54

Oitavas de final

Setor inferior: US$ 214



Setor superior: US$ 76

Quartas de final

Setor inferior: US$ 497



Setor superior: US$ 279

Semifinal

Setor inferior: US$ 995



Setor superior: US$ 526

Final

Setor inferior: US$ 2.230



Setor superior: US$ 892