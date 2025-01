Fluminense anuncia empréstimo de John Kennedy ao Pachuca, do México

Nesta terça-feira, o Fluminense concluiu a transferência do atacante John Kennedy para o Pachuca, do México, até o fim de 2025. O clube carioca receberá R$ 3 milhões pelo empréstimo, com opção de compra por 6 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões).

Autor do gol do título da Libertadores de 2023, o jogador virou quarta opção no Fluminense em 2024 e não estava nos planos do clube para a próxima temporada.

Em 112 jogos pelo Tricolor das Laranjeiras, John Kennedy marcou 21 gols e distribuiu seis assistências. Além da conquista da Libertadores, o atleta também ganhou a Recopa de 2024 e os Cariocas de 2022 e 2023.

Nesta última temporada, John Kennedy acumulou diversos problemas extracampo e rendeu muito abaixo do esperado. Ele possui contrato com o Fluminense até 2026.

Confira o comunicado oficial do Fluminense:

Desejamos muito sucesso na temporada e estaremos sempre na torcida, JK.