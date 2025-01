Flamengo faz a limpa e promove demissão em massa no departamento médico

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo fez uma mudança radical no departamento médico. Após a chegada da nova gestão de Bap, o clube decidiu por uma demissão em massa dos profissionais que faziam parte do núcleo de saúde e performance.

O que aconteceu

Quem ficou foi Fernando Sassaki, que ocupava a chefia médica da base. Ele foi nomeado por José Luiz Runco para ser promovido e cuidar do departamento médico do time profissional.

Fisiologistas, fisioterapeutas, médicos e nutricionista deixaram o clube. Foram diversas demissões no profissional e também na base.

Runco será o responsável pela medicina do clube todo, não só do futebol. Ele chega com a missão de padronizar os métodos do Flamengo e não ficará no dia a dia do Ninho do Urubu.

Vários profissionais já começaram a chegar ao Ninho do Urubu ainda ontem (6). O Flamengo terá um ambiente completamente novo na apresentação do time principal nesta quarta-feira (8).

A primeira demissão do DM foi de Márcio Tannure. Ele foi comunicado no último final de semana sobre o desligamento. Runco e Tannure tiveram uma rusga importante no passado. Sassaki assume a vaga dele.

Alguns nomes desse novo departamento já foram definidos. Além de Sassaki e do psicólogo Paulo Ribeiro, chegam Fábio Marcelo (fisioterapeuta), Claudio Pavanelli (fisiologista) e Silvia Ferreira (nutricionista).

Paulo Ribeiro chega sozinho para reformular o departamento de psicologia do clube. Ele vai atuar na base e no profissional para estruturar o trabalho, abandonado no time principal desde 2019.