Flamengo anuncia mais mudanças em departamentos de comunicação e olímpicos

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo segue o processo de mudança internamente após o início da gestão de Bap. Nesta terça-feira, o clube anunciou novos nomes ligados ao marketing, comunicação e aos esportes olímpicos.

Quem são eles

A comunicação será dividida em três diretorias. Flávia da Justa será a responsável pela diretoria de comunicação, que passa a ter escopo de comunicação e conteúdo. Roberto Trinas fica à frente da diretoria de marketing focada no relacionamento com o torcedor (sócio-torcedor, matchday, licenciamento e eventos). E Marcos Senna, que já estava no clube, comanda o marketing comercial (patrocínio e direitos de transmissão).

O Flamengo demitiu nos últimos dias alguns funcionários, entre eles gerentes do setor, para reformular. As saídas geraram repercussões internas e tiveram pouco diálogo na comunicação do desligamento.

Chegam outros sete nomes para o clube. Cristiano Fonseca comanda a FlaTV. Ele tem carreira em marketing e experiências na Ambev e no Google. Paulo César Pereira Filho assume as redes sociais. Ele é advogado e possui pós-graduação em Marketing e Gestão Esportiva. Marcela Dantas, profissional de relações públicas, fica em Eventos e Ativações. Marcelo Rocha, com experiência na cadeia têxtil e no varejo de moda, cuida de produtos e vestuário. A jornalista Mariucha Moneró fica à frente da imprensa institucional. Marcelo Conti Baltazar lidera o relacionamento com sócios. Ele é administrador com MBA em Gestão Estratégica. Por fim, Caio de Araujo fica na comunicação do Fla Gávea.

Nos esportes olímpicos, Marcus Vinícius Simões assume como novo diretor. Ele é ex-jogador da "Geração de Prata" do vôlei brasileiro, foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, e campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1983. Também foi CEO do Comitê Olímpico do Brasil (COB) entre 2008 e 2016 e Diretor Executivo Geral do Fluminense e executivo fundador de empresas digitais.