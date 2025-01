Fechado com o São Paulo, Enzo Díaz chega nesta terça, mas não viajará aos EUA com restante do elenco

07/01/2025 14h35 Enzo Díaz está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do São Paulo. O lateral esquerdo, que pertence ao River Plate, deve desembarcar na capital paulista na noite desta terça-feira e assinar contrato por empréstimo com o Tricolor válido por uma temporada. Apesar de o negócio estar encaminhado, Enzo Díaz não viajará com o restante da delegação do São Paulo para os EUA, na quarta-feira. Isso porque o lateral esquerdo precisará realizar exames médicos antes de assinar o contrato. Por isso, Enzo Díaz deverá se juntar à delegação são-paulina dias depois nos EUA, assim como outros reforços que poderão ser anunciados nos próximos dias - o lateral esquerdo Wendell já assinou pré-contrato com o São Paulo, mas ainda busca uma liberação antecipada do Porto. Enzo Díaz chega ao São Paulo para ser uma opção a Wendell, que, com passagens pela Seleção Brasileira, deve ser o titular da posição. A diretoria vinha buscando dois laterais esquerdos no mercado após as saídas de Welington e Jamal Lewis. Enzo Días foi titular do River Plate durante boa parte da temporada passada, disputando 35 jogos ao longo de 2024 e anotando duas assistências. Ele esteve em campo em partidas decisivas no ano passado, como a semifinal da Libertadores contra o Atlético-MG.